Украина надеется, что представители ООН будут участвовать в заседании «Крымской платформы» Фото: REUTERS

Киев надеется, что представители Организации Объединенных Наций (ООН) в будущем будут принимать участие в заседании «Крымской платформы». Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины в воскресенье, 24 октября, по случаю 76-й годовщины учреждения организации.

«Учитывая роль ООН в вопросах деоккупации Крыма, в частности в контексте принятых Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о территориальной целостности Украины, проблемы милитаризации Крыма и защиты прав человека в Крыму, Украина надеется на присоединение ООН к "Крымской платформе», - заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве отметили, что Украина рассчитывает на «более активный и конструктивный подход» руководства организации относительно вопросов «противодействия продолжающейся военной агрессии РФ против Украины». Со своей стороны Киев обещает продолжить проведение целенаправленной политики противодействия «дерзким попыткам отдельных государств подорвать закрепленный Уставом ООН мировой порядок», и «навязать международному сообществу логику агрессии и реваншизма, переписать мировую историю».

Напомним, «Крымскую платформу» организовали в Киеве 23 августа. На саммите предлагалось обсудить «проблематику возвращения Крыма в состав Украины». На мероприятие прибыло около 40 иностранных делегатов, преимущественно, со второстепенным статусом.

Как позже заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым Александр Молохов, участники «Крымской платформы» сговорились преследовать в своих странах граждан, имеющих отношение к воссоединению полуострова с Россией.