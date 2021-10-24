Около 50 неонацистов из Германии с мачете и битами остановили на границе с Польшей Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польская полиция остановила на границе около 50 неонацистов из Германии, вооруженных с мачете, штыками и битами, которые пытались остановить въезд мигрантов в страну. Об этом сообщили в правоохранительных органах Германии.

Установленные лица принадлежат к экстремистской группировке «Третий путь» (III. Weg), ранее лидеры группировки призвали своих сторонников направиться к немецко-польской границе для того, чтобы воспрепятствовать проникновению на территорию Германии нелегальных мигрантов.

В ходе досмотра у неонацистов обнаружили баллончики с перцовым газом, мачете, дубинки, а также штык. Большая часть остановленных лиц проживает в ближайших окрестностях, однако некоторые прибыли из других регионов Германии.

В полиции Германии заявили, что правоохранители продолжат рейды с целью недопущения каких-либо действий со стороны правых радикалов против мигрантов.

Как писал сайт kp.ru, Европейский союз накануне сообщил, что введет новые санкции в отношении Белоруссии из-за ситуации с мигрантами. Министерство внутренних дел Германии поддержало ужесточение контроля на польско-белорусской границе. В ведомстве отметили, что данная ситуация оказывает сильное давление на ФРГ и всю Европу.