Песков заявил, что речь Путина о ценностях Запада не была конфронтационной

Владимир Путин Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме о западных ценностях не была конфронтационной.

- Было бы глупо воспринимать это как очередное противостояние. Уже, естественно, нашлись энтузиасты, которые сравнивают это выступление чуть ли не с мюнхенской речью. В свое время суть мюнхенской речи не поняли - она совсем не была конфронтационной. И тем более сегодня президент говорил не о конфронтации, — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала "Россия 1".

По словам Пескова, Путин имел ввиду, что Россия готова к сотрудничеству с другими странами, но не потерпит, если кто-то будет "учить" ее.

Ранее Владимир Путин назвал чудовищным, когда на Западе детям внушают, что мальчик может стать девочкой. Российский лидер рассказал, что с удивлением смотрит на процессы, "разворачивающиеся в странах, привыкших считать себя флагманами прогресса". Глава государства заявил, что там происходит "агрессивное вымарывание собственной истории, уход от таких понятий как мама-папа, разных полов", и все это воспринимается как прогресс. По его словам, борьба за равноправие превращается в догматизм на грани абсурда. В пример он привел Голливуд, где выпускают памятки как снимать кино, какой расы нужны персонажи.