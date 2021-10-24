Песков: Россия сделает все, чтобы минимизировать последствия возможного сближения Украины с НАТО

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Москва сделает все для того, чтобы минимизировать для себя последствия возможного сближения Киева с НАТО. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не можем этому помешать. И это невозможно … Но мы можем минимизировать последствия таких шагов для нашей страны … У меня нет сомнения, что, продолжись дальше сближение Украины и НАТО, в России будет сделано все, что необходимо», - заявил пресс-секретарь российского президента в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о том, может ли Москва противостоять сближению Киева и НАТО.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что военное присутствие НАТО на Украине создает угрозу для Москвы. Как писал сайт kp.ru, выступая на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи в четверг 21 октября, российский лидер отметил, что незалежная может и не вступить в Североатлантический альянс, «а военное освоение территории уже идет».