Попова призвала использовать нерабочие дни для вакцинации

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала использовать нерабочие дни, чтобы привиться от коронавирусной инфекции, отметив, что вакцинация может остановить пандемию.

«Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться. Это единственный способ остановить распространение. Другого нет», - заявил глава Роспотребнадзора в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин»,

Попова также отметила, что в нерабочие дни лучше больше времени проводить дома с семьей. По ее словам, такое времяпрепровождение поможет «хорошо встретить Новый год». «Мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов», - отметила она.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни в стране в период с 30 октября по 7 ноября. Соответствующее предложение сделала вице-премьер Татьяна Голикова, объяснив это необходимостью позаботиться о жизни и здоровье россиян в условиях ухудшающейся эпидемической обстановки. Российский лидер отметил, что главы регионов РФ с высокой заболеваемостью COVID-19 имеют право установить нерабочие дни досрочно.