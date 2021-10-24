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Общество24 октября 2021 14:31

Песков заявил, что Россия застраховала себя от пересмотра традиционных ценностей

РФ защищается от этого своими законами, уточнил пресс-секретарь российского лидера
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Дмитрий Песков

Дмитрий Песков

Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия своими законами застраховала себя от пересмотра традиционных ценностей.

- До тех пор, пока мы сами себя защищаем от этого - нашими законами, нашей, ну, наверное, нетерпимостью к каким-то проявлениям - мы, наверное, застрахованы от этого, — сказал пресс-секретарь российского лидера в эфире телеканала "Россия 1".

Он добавил, что западные страны могут делать, "что хотят", пока Россия застрахована от подобного. Так Песков ответил на вопрос, шокируют ли его действия Запада в отношении базовых ценностей.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что речь президента России Владимира Путина на Валдайском форуме о западных ценностях не была конфронтационной. По словам Пескова, глава государства имел ввиду, что Россия готова к сотрудничеству с другими странами, но не потерпит, если кто-то будет "учить" ее.