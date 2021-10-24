Захарова назвала садизмом решение Госдепа по визам для россиян

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Госдепа отнести россиян, готовых оформить американскую визу, в категорию «бездомные национальности», заявила, что США превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад и садизм, а также нанесли удар по связям между людьми.

«В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить … Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма», - заявила дипломат.

Захарова назвала такое решение ударом по семьям и родственникам - «тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами».

Напомним, с 12 мая американская сторона приостановила оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг для россиян. В частности, консульские услуги временно не оказываются и в американских консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, для получения в России доступны только дипломатические визы США. Накануне Госдеп заявил, что желающие посетить США российские граждане смогут оформить заявку на получение американской визы в Варшаве.