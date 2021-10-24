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Политика24 октября 2021 14:33

Захарова назвала садизмом решение Госдепа по визам для россиян

Дипломат заявила, что американские власти нанесли удар по связям между людьми
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (7)Комментарии (7)(7)
Мария Захарова

Мария Захарова

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя решение Госдепа отнести россиян, готовых оформить американскую визу, в категорию «бездомные национальности», заявила, что США превратили банальную техническую процедуру в настоящий ад и садизм, а также нанесли удар по связям между людьми.

«В Госдепе давно сломалось что-то важное, что никак не могут починить … Они превратили банальную для 21 века техническую процедуру в настоящий ад, в основе которого - издевательство на грани садизма», - заявила дипломат.

Захарова назвала такое решение ударом по семьям и родственникам - «тем связям, которые образуют живую ткань отношений между странами и населяющими их народами».

Напомним, с 12 мая американская сторона приостановила оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг для россиян. В частности, консульские услуги временно не оказываются и в американских консульствах в Екатеринбурге и Владивостоке. Таким образом, для получения в России доступны только дипломатические визы США. Накануне Госдеп заявил, что желающие посетить США российские граждане смогут оформить заявку на получение американской визы в Варшаве.