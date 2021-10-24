Попова призвала россиян ограничить контакты, чтобы "хорошо встретить Новый год"

Анна Попова Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала россиян сократить количество контактов с другими людьми, чтобы "хорошо встретить Новый год".

- И хочу сказать, дальше нам нужно идти к новогодним праздникам. Но чтобы хорошо встретить Новый год, мы должны очень бережно отнестись к своему здоровью, и главная сегодня задача - сократить количество контактов, — сказала она в эфире телеканала "Россия 1".

Попова также посоветовала сделать прививку во время нерабочих дней, а также не ходить из дома.

Напомним, за минувшие сутки в России выявили 35 660 новых случаев заражения. Наибольшее число заболевших снова зарегистрировали в Москве, где ежесуточный прирост составил 5 279. На втором месте по количеству заразившихся остается Санкт-Петербург с показателем 3 297. Тройку замыкает Московская область, где выявили 3 030 инфицированными за сутки. Кроме того, за прошедшие сутки зарегистрировали 1 072 летальных исхода, а полностью выздоровели 22 784 человека.