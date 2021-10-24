Два человека погибли при взрыве в лаборатории Нанкинского аэрокосмического университета в Китае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 24 октября, в лаборатории Нанкинского аэрокосмического университета, расположенном в восточной китайской провинции Цзянсу, произошел взрыв, в результате которого погибли два человека, еще девять пострадали.

Как передает информационный ресурс Sina, инцидент произошел в 15:54 по местному времени (10:54 по московскому времени). Работа экстренных служб на месте взрыва завершена. Эксперты выясняют причину произошедшего.

Напомним, накануне стало известно, что при взрыве газа в ресторане китайского города Шэньян в минувший четверг, 21 октября, погибли по меньшей мере пять человек. Согласно подсчетам, взрыв причинил ущерб более 1,8 тысячи семей, а также владельцам около 100 магазинов. Местные власти до сих пор не установили точную причину происшествия. Среди наиболее вероятных версий происшествия числится проблема с хранением сжиженного природного газа и неисправность газопровода.