Москвичам показали фотоотчет о городском благоустройстве

Работы в рамках комплексного благоустройства Москвы ведутся практически по всему городу. Фото: Георгий Иванов

Уличная фотовыставка, посвященная благоустройству столицы, открылась в Москве на Тверском бульваре. Полюбоваться на стенды с большими красочными фотографиями до конца октября можно совершенно бесплатно.

Работы в рамках комплексного благоустройства Москвы ведутся практически по всему городу. Только в 2021 году на столичной карте благоустройства появилось более 10 тысяч адресов капремонта, дорожного ремонта, установки осветительных приборов, высадки зеленых насаждений и многого другого.

В частности, городские службы завершили первую за 80 лет реконструкцию Большого Каменного моста, соединяющего Кремлевскую и Софичкую набережные. На главной магистрали города – Тверской улице – и ее продолжении - 1-ой Тверской-Ямской улице - было обновлено дорожное покрытие. Работы велись на острове Балчуг, в «Парке Яуза» и еще более чем 100 ключевых для столичного ландшафта территориях.

Выставка на Тверском бульваре языком фотографии рассказывает о том, как благоустраивается и преображается сегодня российская столица, как становится более комфортной и удобной для своих жителей и гостей.