"Как в сказке о Буратино": Шойгу рассказал о необычном обогревателе в палатке Путина во время отдыха в Тайге

Владимир Путин Фото: REUTERS

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что во время его отдыха с президентом России Владимиром Путиным в Тайге в палатку главы государства установили необычный обогреватель, как в сказке о Буратино.

- Сам впервые увидел такой обогреватель. Полотно такое, но на нем нарисован камин. И мне это напомнило Буратино - помните, очаг там, где золотой ключик, и эта волшебная дверь, и все остальные вещи. Это вызвало такой живой и неподдельный веселый интерес. Потому что мы никогда такого не видели, а тут вдруг, — рассказал глава военного ведомства в эфире телеканала "Россия 1".

Шойгу выразил мнение, что можно было бы обойтись без подобных вещей. Однако министр поблагодарил организаторов экспедиции за заботу. В частности, о том, чтобы отдыхающим было тепло.

Ранее было показано видео с отдыха Путина и Шойгу. На кадрах российский лидер ловит в реке с помощью удочки рыбу, а также гуляет по горам, сплавляется на катере по реке. Президент также переночевал в палатке. Шойгу, обращаясь к сидящему внутри Путину, заметил: "Солидно". В ответ глава государства пошутил, что если лучше работать, будет лучше, и рассмеялся вместе с Шойгу. На другом фрагменте видео показано, как глава военного ведомства обратил внимание на тот самый обогреватель.

- Это камин, между прочим он греет, зря вы смеетесь. Он греет, посмотрите, - пригласил Шойгу Путин.