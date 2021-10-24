Космонавты сообщили, что не позволили Юлии Пересильд и Климу Шипенко ничего сломать на МКС

Актриса Юлия Пересильд Фото: Борис КУДРЯВОВ

Космонавты Роскосмоса Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров рассказали, как прошла первая в истории киноэкспедиция на МКС, участие в которой приняли режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд. По словам космонавтов, артисты пытались что-то сломать на станции, но не специально, а так как впервые оказались в таких условиях.

"Мы не позволили [ничего сломать]. Попытки были: все-таки человек, резко попавший [на МКС] и начавший работать очень активно, естественно, требует большей заботы о себе, чем просто космонавт, попавший на станцию", - рассказал Новицкий.

По его словам, несмотря ни на что, киноэкипаж быстро адаптировался к сложным условиям и строго исполнял все просьбы, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, перед полетом в космос Юлия Пересильд написала прощальные письма дочерям. Актриса опасалась, что может не вернуться на Землю.