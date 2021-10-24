Столкновения между двумя группами талибов* произошли на западе Афганистана

На западе Афганистана произошли столкновения между двумя группами талибов* Фото: REUTERS

В провинции Герат на западе Афганистана произошли столкновения между двумя группами боевиков радикального движения "Талибан"*.

Как сообщило РИА Новости со ссылкой на местного жителя, столкновения произошли, когда радикалы совершили налет на дом одного из командиров округов провинции Герат Мохаммада Исмаила Хана.

Информации о пострадавших в результате произошедшего пока нет. Официального комментария "Талибана"* по поводу инцидента в Герате также пока нет.

Ранее представитель талибов* заявил, что сформированное "Талибаном"* правительство в Афганистане не является окончательным. Он отметил, что в стране будут реформы а также изменения в правительстве.

Напомним, в начале сентября "Талибан"* полностью взял под контроль северную афганскую провинцию Панджшер, последнюю из не подчинившихся талибам*. В заявлении радикалов говорилось, что "некоторые повстанцы в провинции потерпели поражение, а остальные бежали".

*Запрещенная в России террористическая организация