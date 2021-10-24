Украина заявила о новых требованиях по Крыму

Украина планирует открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда на крымском участке российско-украинской границы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель украинского МИД Олен Николенко потребовал от России выполнять "обязательства" по Крыму и Донбассу. Он заявил, что РФ должна обеспечивать базовые потребности жителей этих территорий.

Ранее глава СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина планирует открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове эту идею раскритиковали, указав на ее бессмысленность. Это не понравилось Олену Николенко.

Официальный представитель украинского МИД заявил, что Россия "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями".

"Россия как государство-оккупант должна четко придерживаться своих международно-правовых обязательств и выполнять договоренности лидеров нормандского формата", — заявил дипломат в интервью РБК-Украина.

Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса". Под ними он подразумевает, в частности, доступ миссии ОБСЕ на территорию обоих регионов.

Как ранее писал сайт kp.ru, В государственной пограничной службе Украины объяснили закрытие пункта пропуска «Чаплынка» на границе с Крымом. Как сообщил спикер ведомства Андрей Демченко, слова которого цитируют украинские СМИ, решение о закрытии пункта пропуска было принято из-за отсутствия спроса: в этом месте границу пересекают не более десяти человек в сутки.