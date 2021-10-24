Грудное вскармливание исключено из перечня противопоказаний к вакцинации "Спутником V"

В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из перечня противопоказаний для вакцинации "Спутником V" исключен период грудного вскармливания. Соответствующие изменения были внесены в инструкцию к препарату от коронавирусной инфекции.

В обновленной инструкции указывается, что хотя противопоказаний больше нет, однако нет и клинических исследований по применению "Спутника V" на кормящих грудью женщинах и младенцах. В настоящее время неизвестно, способны ли действующие вещества, входящие в состав вакцины, проникать в грудное молоко. Поэтому в Минздраве советуют перед вакцинацией оценить риски и только потом принимать решение, пишет ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, в Центре Гамалеи, где был разработан "Спутник V", прокомментировали отказ Намибии использовать российскую вакцину. В стране приостановили работу с ней до тех пор, пока не будут уточнены данные о возможном влиянии "Спутника" на уровень риска заражения ВИЧ.