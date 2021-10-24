Россия и Украина обменялись останками погибших в годы Великой Отечественной войны красноармейцев

России были переданы останки семнадцати солдат, павших в боях на территории современной Украины Фото: Дарья АСЛАМОВА

Российские и украинские поисковые организации обменялись останками солдат Красной армии, погибших в Великой Отечественной войне. Церемония состоялась в воскресенье, 24 октября, у монумента Дружбы между российским пунктом пропуска Новые Юрковичи и украинским пунктом пропуска Сеньковка.

Россияне передали украинским коллегам останки четырех воинов, украинцы - останки семнадцати солдат, павших в боях на территории современной Украины. Останки погибших будут захоронены на родине с воинскими почестями.

Как отметил представитель украинской организации "Военная археология" Андрей Пулин, солдаты должны возвращаться домой, несмотря на напряженную политическую ситуацию в современном мире.

"Солдат должен лечь в свою Землю, вернуться в свою семью, к своим потомкам. Солдат должен вернуться домой", - цитирует Пулина РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил переименовать Великую Отечественную войну в "советско-немецкую".