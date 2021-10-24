Константинопольский патриарх Варфоломей госпитализирован в США

Константинопольский патриарх Варфоломей Фото: REUTERS

Константинопольский патриарх Варфоломей был госпитализирован в США. Он прибыл туда накануне, 23 октября, с первым за 12 лет визитом и намеревался провести в стране как минимум 12 дней.

Как сообщает грекоязычное издание "Этникос Кирикас", константинопольский патриарх Варфоломей сейчас находится в больнице Университета Джорджа Вашингтона в Вашингтоне. О причинах его госпитализации говорится сухо.

По информации издания, патриарх Варфоломей почувствовал недомогание из-за усталости - его якобы утомили долгое путешествие в США и программа мероприятий, которая ждала его по прибытии. Накануне он провел время на ужине, устроенном послом Греции в США.

Как ранее писал сайт kp.ru, председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что патриарх Константинопольский Варфоломей, приехав на Украину, отработал заказ США. По его мнению, в Штатах надеются на углубление церковного раскола на Украине.