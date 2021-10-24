Мэра Клайпедского района Литвы задержали при нарушении российской границы

Вместе с мэром Клайпедского района Литвы задержаны еще два человека Фото: Дарья АСЛАМОВА

Мэра Клайпедского района Литвы Бронюса Маркаускаса и еще двух человек задержали сотрудники пограничной охраны России в Куршском заливе. Предполагается, что они нарушили государственную границу.

Об этом сообщила в эфире национального радио LRT представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене. По ее словам, МИД Литвы уже в курсе ситуации и разбирается в случившемся.

Пограничники Литвы также говорят, что литовский катер, на борту которого находились три человека, 24 октября нарушил границу с Россией. Предполагается, что это произошло неумышленно.

Как ранее писал сайт kp.ru, поток нелегальных мигрантов в Евросоюз через границу Белоруссии увеличивается, заявил президент Литвы Гитанас Науседа перед началом второго дня саммита лидеров ЕС.