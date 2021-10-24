Политолог Бальбек о требованиях к России по Крыму и Донбассу: здесь не Украина и Киев нам не указ

В Киеве, считает политолог, просто ищут повод "к чему бы прицепиться" Фото: Иван МАКЕЕВ

Политолог Руслан Бальбек прокомментировал заявление официального представителя МИД Украины Олега Николенко. Дипломат потребовал от России выполнять "обязательства" по Крыму и Донбассу, которые, по его мнению, выражаются в том, чтобы не запрещать жителям регионов общаться с украинскими властями.

Бальбек отметил, что российские власти и так не преследуют крымчан за выезд на территорию Украины и общение с местными властями. А в Киеве, считает политолог, просто ищут повод "к чему бы прицепиться", пишет RT.

"А в таком случае, что бы мы ни делали на территории полуострова, всё будет воспринято в негативе, так что не вижу смысла вступать в дискуссии с украинским чиновничьим аппаратом — у них всегда всё будет не так. Но и выслушивать их указания мы не собираемся: здесь не Украина и Киев нам не указ", - подчеркнул Бальбек.

Как ранее писал сайт kp.ru, официальный представитель украинского МИД Олег Николенко потребовал от Москвы "обеспечить базовые потребности жителей Крыма и Донбасса". Под ними он подразумевает, в частности, доступ миссии ОБСЕ на территорию обоих регионов.