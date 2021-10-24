ЦРУ предупредило об опасности мировой войны к 2040 году

Горячими точками в возможной войне могут стать Китай, Индия, Пакистан, Афганистан, КНДР и ряд стран Центральной и Южной Америки Фото: REUTERS

ЦРУ опубликовало доклад, в котором рассматриваются глобальные риски для мира в перспективе ближайших лет. Один из них - мировая война, которая может произойти из-за изменения климата на планете и по другим причинам.

Как сообщается в документе, последствия изменения климата могут усугубить трансграничные геополитические горячие точки, поскольку государства предпринимают шаги для защиты своих интересов. Поэтому не позднее 2040 года в мире могут начаться "климатические столкновения" с задействованием технологий, усиливающих стихийные бедствия.

Также в ЦРУ предупреждают о риске внутренних конфликтов в развивающихся странах. Предполагается, что горячими точками в возможной войне могут стать Китай, Индия, Пакистан, Афганистан, КНДР и ряд стран Центральной и Южной Америки. По мнению авторов доклада, эти государства могут пойти на крайние меры, если встанет вопрос их выживания.

Как ранее писал сайт kp.ru, Китай в августе испытал планирующий гиперзвуковой летательный аппарат (ГЛА), способный нести ядерный заряд и это не осталось незамеченным в Пентагоне. Там обеспокоены этими испытаниями.