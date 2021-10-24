"Зенит" разгромил "Спартак" 7:1. Это поражение вошло в историю "красно-белых"

Футболисты "Зенита" разгромили "Спартак" 7:1. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты питерского "Зенита" добились разгромной победы со счетом 7:1 в матче чемпионата России в Премьер-Лиге над "Спартаком". Неудача "красно-белых" на питерской земле стала крупнейшим для них поражением в истории чемпионатов России по футболу, сообщает "КП-Спорт".

Счет в этой игре был открыт на 20-й минуте матча. Отличился Сердар Азмун. На 28-й Клаудиньо удвоил преимущество "Зенита". Третий мяч питерцев стал вторым для Азмуна в этой игре - иранский форвард отличился на 36-й минуте поединка. Ну а под занавес первого тайма Андрей Мостовой сделал счет 4:0.

Во втором тайме поединка "Спартак" отыгрался благодаря голу Промеса на 54-й минуте. Но потом получил три в свои ворота. Спустя две минуты Мостовой забил свой второй гол в матче. На 79-й Дзюба с пенальти сделал счет 6:1, а на 88-й Александр Ерохин поставил точку в поединке, забив 7-й гол "Зенита" в ворота "Спартака".

После этой неудачи "Спартак" с 17 очками на 7 месте в Премьер-Лиге. А у "Зенита" - 26 баллов и первое место после 12 туров сезона. Завтра, 25 октября, 12-й тур завершится игрой "Локомотива" и "Сочи" в Москве.

Следующая встреча "Зенита" пройдет 29 октября в Питере против "Динамо". А спустя сутки "Спартак" примет дома в Москве ФК "Ростов".