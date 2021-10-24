Умер Кшиштоф Кершновский, польский актер и звезда фильма "Ва-банк"

В Польше умер известный актер театра и кино Кшиштоф Кершновский. Ему было 70 лет.

О смерти артиста сообщило в воскресенье, 24 октября, актерское объединение teatr tm. Работе в театре и кино о посвятил 45 лет своей жизни.

В Польше Кершновского хорошо знают по работам в театре и кино - он снялся в таких фильмах, как "Человек из мрамора" (1977), "Киллер" (1997), "Суперпродукция" (2002).

Советскому и российскому зрителю Керншовский был наиболее известен по фильмам "Ва-банк" (1981) и "Ва-банк II" (1984). В криминальной комедии режиссёра Юлиуша Махульского он сыграл одного из братьев-авантюристов. Советским зрителям похождения грабителя банков Квинто давали возможность увидеть буржуазный мир Польши 1930-х годов. В СССР лента стала культовой.

Как ранее писал сайт kp.ru, российский режиссер Александр Рогожкин скончался в Санкт-Петербурге на 73-м году жизни. За свою творческую карьеру он снял более полутора десятков фильмов, среди которых "Особенности национальной охоты", "Особенности национальной рыбалки", "Особенности национальной охоты в зимний период". Он также был сценаристом "Особенностей национальной политики" и работал над рядом известных сериалов, в частности, над сериалами "Улицы разбитых фонарей" и "Убойная сила".