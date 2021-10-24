Нарушившие границу России в Куршском заливе литовцы вернулись на родину

В МИД Литвы не подтвердили, но и не подтвердили информацию, что среди задержанных был мэр Клайпедского района Бронюс Маркаускас Фото: Дарья АСЛАМОВА

Нарушившие границу с Россией в Куршском заливе литовские граждане вернулись на родину. Об этом сообщила представитель министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене.

Как рассказала дипломат в эфире национального радио LRT, возвращение на родину прошло благополучно. По ее словам, этому содействовали слаженные действия литовских служб - в частности, консулов, которые занимались вопросом.

Шмайжите-Кулешене уклончиво ответила на вопрос, был ли среди задержанных мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас, о чем сообщалось ранее. По словам представителя МИД, эта информация уточняется.

Как ранее писал сайт kp.ru, пограничники Литвы говорили, что литовский катер, на борту которого находились три человека, 24 октября нарушил границу с Россией. Предполагается, что это произошло неумышленно.