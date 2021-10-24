Экс-премьер Молдавии: большая часть долга Кишинева за газ была накоплена в 2011-2015 годах Фото: REUTERS

Наибольшая сумма долга Молдавии за газ перед "Газпромом" - 394 миллиона долларов - была накоплена в период с 2011 по 2015 годы, заявил бывший премьер республики Ион Кику.

- Долг составляет более 444 миллион долларов (без учета пени). Он был сформирован следующим образом: 39,9 миллион долларов (8,8%) - 2006-2007 годы, 394,1 миллиона долларов (88,7%) - в период с 2011 по 2015 годы, 10,7 миллионов долларов (2,4%) - сентябрь 2021 года, - написал Кику в своем Телеграм-канале.

Также экс-чиновник отметил, что в период с 2016 года по август 2021 года не было накоплено ни цента долга.

Ранее официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов заявлял, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа. По его словам, тело нынешнего долга страны составляет 433 миллиона долларов, если учитывать просрочки платежей - 709 миллионов долларов. При этом Куприянов сообщил, что власти страны не хотят признавать накопившийся долг и почему-то возмущены ценами на газ.