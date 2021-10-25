Российская фигуристка Александра Трусова выиграла Гран-При США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Победительницей первого в сезоне этапа Гран-При США по фигурному катанию стала российская спортсменка Александра Трусова. С программой в соревнованиях одиночниц она выступила в Лас-Вегасе (США).

Фигуристка показала лучший результат и в произвольной программе, где набрала 154,68 балла. В сумме двух программ Трусова набрала 232,37 балла. Об этом пишет КП-Спорт.

Второй стала ее соотечественница Дарья Усачева (217,31), замкнула тройку лучших Ю Ен из Южной Кореи (216,97).

Трусова оказалась самой титулованной из трех наших фигуристок на данном турнире. Однако же именно она вызывала самое большое беспокойство. Она приехала в Америку с травмой ноги. И говорили даже что, мол, может сняться с выступлений. Но все закончилось хорошо — на генеральный прогон короткой программы Трусова вышла.