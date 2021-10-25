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Политика25 октября 2021 4:05

Представитель МИД Украины Николенко заявил о новых требованиях к России по Крыму

Он считает, что РФ "не может запретить жителям полуострова и Донбасса общаться с украинскими властями"
Источник:kp.ru
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Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко потребовал от России выполнять "обязательства" в отношении крымчан.

Все началось с того, что на днях глава СНБО Алексей Данилов объявил о планах открыть центры связи на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на крымском участке российско-украинской границы и линии соприкосновения в Донбассе. На полуострове раскритиковали эту идею, отметив ее бессмысленность.

В ответ на это Николенко заявил, что российская сторона "не может запретить жителям Крыма и Донбасса общаться с украинскими властями".