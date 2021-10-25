Экс-глава МИД Украины заявил о планах Байдена по созданию нового миропорядка без России Фото: REUTERS

Бывший руководитель Министерства иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил в беседе с телеканалом Espreso, что президент США Джо Байден сейчас работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы "вытолкнут на обочину мировой политики".

По словам дипломата, Киев не может игнорировать позицию Москвы, поскольку РФ обладает правом вето в Совбезе ООН, а также может блокировать любое решение в ОБСЕ, где действует принцип консенсуса.

- Единственный способ - это отходить от деятельности тех структур, в которых у России реальное право вето. Недаром наши западные партнеры сейчас разрабатывают и в ближайшее время будут реализовывать совершенно иную концепцию мироустройства, основанного на правилах порядка. Но там, где нет России. Это и есть выталкивание РФ и других тоталитарных режимов на обочину мировой политики, - сказал Огрызко.