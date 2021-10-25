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Здоровье25 октября 2021 6:41

Доктор Мясников привал отказаться от антибиотиков при гайморите и кашле

Он также добавил, что такие препараты перестают действовать при бесконтрольном применении
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Доктор Мясников привал отказаться от антибиотиков при гайморите и кашле

Доктор Мясников привал отказаться от антибиотиков при гайморите и кашле

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский врач, известный телеведущий, доктор Александр Мясников призвал граждан отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите.

По его словам, самостоятельный прием таких препаратов при бесконтрольном применении может вовсе привести к тому, что они просто перестанут действовать на организм.

- У вас болит горло - вам нельзя антибиотики, бронхит - тоже не нужно. Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может это не инфекционный (бронхит), потому что в большинстве случаев это неинфекционный, - рассказал врач в эфире телеканала "Россия 1".