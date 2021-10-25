Доктор Мясников привал отказаться от антибиотиков при гайморите и кашле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский врач, известный телеведущий, доктор Александр Мясников призвал граждан отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите.

По его словам, самостоятельный прием таких препаратов при бесконтрольном применении может вовсе привести к тому, что они просто перестанут действовать на организм.

- У вас болит горло - вам нельзя антибиотики, бронхит - тоже не нужно. Просто подождите, дайте противокашлевые. Посмотрите, может это не инфекционный (бронхит), потому что в большинстве случаев это неинфекционный, - рассказал врач в эфире телеканала "Россия 1".