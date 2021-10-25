Что произошло в ночь на 25 октября

Важные новости утра Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Глава Центра им. Н.Ф.Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что ревакцинироваться от коронавирусной инфекции следует через полгода после первой вакцинации. Однако, по его словам, шесть месяцев - самый оптимальный срок для ревакцинации и хорошего ответа иммунной системы на препарат. Если говорить о более ранней вакцинации, то никакого вреда человек себе этим не нанесет, но при этом дополнительной пользы может и не получить. Все дело в том, что у привившегося будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации.

В России в шести регионах устанавливаются нерабочие дни, объявленные региональными властями. Они необходимы для предотвращения распространения коронавируса. Так, с понедельника, 25 октября, нерабочие дни начинаются в Пермском крае, Воронежской, Нижегородской, Новгородской, Самарской и Курской областях.

Экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко заявил, что президент США Джо Байден работает над планом нового мироустройства, при котором Россию якобы "вытолкнут на обочину мировой политики". По словам дипломата, Киев не может игнорировать позицию Москвы, поскольку РФ обладает правом вето в Совбезе ООН.

Доктор Александр Мясников призвал россиян отказаться от приема антибиотиков при кашле и вирусном бронхите. По его словам, самостоятельный прием таких препаратов при бесконтрольном применении может вовсе привести к тому, что они просто перестанут действовать на организм.

В Москве с 25 октября для пенсионеров и людей с хроническими заболеваниями вступили в силу новые ограничения. Теперь эти категории граждан должны соблюдать домашний режим. С этого же числа столичные работодатели обязаны перевести на удалёнку не менее 30% сотрудников.

В центре Европейской части России прогнозируются теплые ветры с Атлантики, которые приведут к росту температур до 12 градусов. Об этом рассказал глава Гидрометцентра Роман Вильфанд. По словам синоптика, это на 3-4 градуса выше нормы.