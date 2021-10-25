Синоптик пообещала россиянам новую «волну тепла» после 26 октября 2021 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейская часть страны оказалась во власти атлантического антициклона, который принес с собой похолодание. Но скоро его сменит «волна тепла».

Синоптики прогнозируют, что постепенно гость из Атлантики сместится на Урал, еще несколько дней жители центральной части страны будут ощущать на себе его воздействие. В начале новой рабочей недели в ночные часы будет подмораживать, а днем температура воздуха прогреется всего до +5 тепла. Это ниже климатической нормы.

Но уже во вторник, 26 октября, на смену холодному антициклону придет атлантический циклон с теплым воздухом.

- Днем воздух прогреется до плюс 4-9 градусов. В среду, 27 октября, такая же температура. Потеплеет и ночью - до плюс 4 градусов, - рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

28 октября, в четверг, ожидается до плюс 7-12 градусов, а это показатели начала октября. Ночами будет плюс 2-7 градусов.

29 октября, в пятницу, днем до плюс 10-12 тепла, а ночами плюс 4-9 градусов. В последний рабочий день будет ветреным и дождливым.

В целом же, как отметила синоптик, до конца октября в центре европейской территории сохранится благоприятная погода.

Тем временем, ночь с 24 на 25 октября в центральной России и Черноземье стала самой холодной с начала осени. Во многих регионах фиксировались заморозки от -1 до -3 градусов, а в Московской области столбики термометров опускались до -5 градусов, сообщает газета "Известия".

Автомобилистам советуют не затягивать со сменой резины с зимней на летнюю. Технический директор международной сети автосервисов Алексей Рузанов отметил, что перед стартом зимнего сезона стоит не только уделить внимание этому пункту, но и проверить машину по ряду пунктов. Тогда удастся избежать проблем в зимнее время, сообщает ФАН.