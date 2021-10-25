Премьер Польши пообещал защитить страну в случае «третьей мировой войны» с ЕС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши и глава правящей партии «Закон и справедливость» Матеуш Моравецкий назвал нынешний диалог с Европейским союзом «беседой с пистолетом у виска», заявив о готовности защищать республику любым оружием при инициированной Еврокомиссией третьей мировой войны.

«Что произойдет, если Еврокомиссия начнет третью мировую войну? Если они начнут третью мировую войну, мы будем защищать наши права любым имеющимся в нашем распоряжении оружием. Мы считаем, что это уже дискриминационный и продиктованный подход. Но если всё будет еще хуже, нам придется подумать о нашей стратегии», - заявил глава польского правительства в интервью изданию The Financial Times.

Моравецкий сообщил, что провел на прошедшей неделе серию «весьма удовлетворительных» переговоров с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном из Франции, глава Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в ходе которых изложил основной аргумент польской стороны о том, что Европейский союз превышает свои полномочия.

По словам польского премьера, если Еврокомиссия намерена найти компромисс, она должна отменить сентябрьское решение о взыскании ежедневных штрафов с Польши, пока она не выполнит ряд постановлений Европейского суда, которые связанны с судебной реформой.

Напомним, ранее Конституционный суд Польши в ответ на запрос премьера-министра республики подтвердил, что некоторые положения общеевропейских договоров противоречат конституции страны.

Как писал сайт kp.ru, Меркель и Макрон выразили премьеру Польши озабоченность по вопросу верховенства права Евросоюза. По словам французского лидера, Брюссель ожидает от республики конкретных действий для разрешения спора.