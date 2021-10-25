Губернатор Хабаровского края ушел на самоизоляцию из-за случая COVID-19 в его окружении

Михаил Дегтярев. Фото: правительство Хабаровского края.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев по совету врачей ушел на самоизоляцию после случая заболевания коронавирусной инфекцией в его близком окружении. Об этом глава региона рассказал в своем Telegram-канале.

«Сам я здоров, тесты на коронавирус отрицательные, титр антител после ревакцинации "Спутником" высокий», - написал глава Хабаровского края, уточнив, что будет проводить совещания и встречи из своей резиденции в онлайн-формате.

Губернатор Хабаровского края привился от коронавирусной инфекции в сентябре прошлого года, а в июне этого года прошел ревакцинацию.

Напомним, Михаил Дегтярев начал исполнять обязанности губернатора Хабаровского края с 20 июля прошлого года. На пост главы российского региона его назначили после ареста предыдущего губернатора Сергея Фургала, который руководил Хабаровским краем с 2018 года.