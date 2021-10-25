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Здоровье25 октября 2021 8:11

Инфекционист заявил, что длительный локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом из-за высокой заразности

По словам специалиста, временный «детский локдаун» будет эффективным, но после его окончания «все вернется на круги своя»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Инфекционист заявил, что длительный локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом из-за высокой заразности

Инфекционист заявил, что длительный локдаун не поможет в борьбе с коронавирусом из-за высокой заразности

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Введение длительных локдаунов, в том числе в детских садах и школах, не даст долгосрочного эффекта в борьбе с коронавирусной инфекцией в связи с высокой заразностью заболевания. Такое заявление сделал врач-инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибири» Андрей Поздняков.

«Все больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом – прорывная инфекция, то есть "прорвется в любую щель" и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны», - приводит РИА Новости слова эксперта.

Поздняков отметил, что если говорить о снижении темпов распространения коронавируса или разгрузке амбулаторной сети и стационаров, то временный «детский локдаун» будет эффективным, однако после его окончания «все вернется на круги своя».

Напомним, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что власти не рассматривают вопрос введения локдауна на федеральном уровне. Данную идею не поддерживает идею и вице-премьер Татьяна Голикова, которая отметила, что прирост заболеваемости COVID-19 связан с наступлением осени.