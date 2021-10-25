Посол Германии в Москве заявил о подготовке встречи глав МИД в нормандском формате Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посол Германии в Москве Геза Андреас фон Гайр заявил о подготовке встречи министров иностранных дел стран «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина, Франция), уточнив, что дата еще не определена.

Дипломат напомнил, что в ходе последней встречи с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель заявила о том, что должна пройти встреча на высшем уровне в нормандском формате.

«Для подготовки такой встречи будут встречаться министры иностранных дел. Насколько мне известно, подготовка встречи министров иностранных дел проходит, но точная дата такой встречи еще не назначена», - сообщил немецкий посол.

Напомним, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что напористость Запада по вопросу продолжения работы в Нормандском формате по конфликту в Донбассе вызывает удивление, поскольку до сих пор не обеспечено выполнение Минских соглашений. Глава российского внешнеполитического ведомства также предложил подключить Вашингтон к переговорам по урегулированию конфликта.