Двое экстремалов-парашютистов столкнулись в воздухе во время фестиваля в Турции Фото: Кадр видео

Двое экстремалов-парашютистов столкнулись в воздухе во время фестиваля в турецкой Олюденизе. В результате столкновения оба упали в море.

Как передают местных СМИ, одна из пострадавших - 28-летняя украинка Мария Процлюк. После падения у девушки запал язык, однако спасатели успели быстро оказать ей помощь. Утоняется, что оба пострадавших на данный момент находятся в больнице.

Кроме того, было опубликовано видео с места происшествия. На нем можно увидеть, как двое парашютистов сталкиваются в воздухе, после чего падают в море.

Напомним, в июне в польском городе Эльблонг во время футбольного матча «Олимпия Эльблонг» - «Пиза Барчево» на поле экстренно приземлился парашютист. Никто из присутствующих на поле не пострадал, но скайдайвер чуть не сбил одного из игроков. Судья матча не растерялся и показал мужчине, неожиданно появившемуся на поле, желтую карточку. После этого парашютист покинул поле и матч продолжился.