В России начали тестировать систему по предотвращению вооруженных нападений в школах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В одной из школ Самары начали тестировать технологию систему по предотвращению вооруженного нападения. Технология разработана компанией NtechLab, где отметили, что интерес к данному проекту проявляет ещё несколько потенциальных заказчиков.

Как передает «Коммерсантъ», камеры видеонаблюдения будут способны идентифицировать потенциальных стрелков поблизости.

Директор по консалтингу NtechLab Глеб Дьяконов сообщил, как работает камера. По его словам, как только камера фиксирует потенциального стрелка, сразу же подается сигнал на пульт школьного охранника. В случае если охранник не отреагирует, система автоматически заблокирует входы в школу, а также подаст сигнал тревоги внутри учебного заведения и сообщит в полицию о возможной угрозе.

В NtechLab также уточнили, что камеры оснащаются технологией, которая способна распознавать конкретные виды оружия. «Например, могут быть системы, отлично работающие при свете дня с дробовиками и винтовками, но нет систем, которые смогут отследить небольшой пистолет, особенно в темноте. Если пистолет спрятан во внутреннем кармане, мы этого не увидим», - сообщили в компании.

Напомним, ранее в Кремле прокомментировали идею охраны школ силами Росгвардии. Там отметили, что данную идею не обсуждают, поскольку этим вопросом занимаются соответствующие силовые ведомства.