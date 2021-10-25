На Украине заявили, что Зеленский будет "бить челом" перед Путиным и договариваться о прямых поставках газа

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Политолог Дмитрий Корнейчук выразил уверенность, что президенту Украины Владимиру Зеленскому придется "бить челом" перед российским коллегой Владимиром Путиным и договариваться о прямых поставках газа в страну.

Эксперт считает, что Зеленский предусмотрел сценарий с контрактом о прямых поставках газа еще летом, так как предвидел сложности с запасом топлива. По мнению Корнейчука, после запуска "Северного потока – 2" Москва снизит транзит голубого топлива через Украину.

- В этот момент, когда у нас физически не будет хватать газа, потому что мы его берем из транзитной трубы, встанет вопрос: надо ехать, бить челом и договариваться, — сказал Корнейчук в эфире телеканала "НАШ".

При этом политолог подчеркнул, что встреча двух лидеров состоится тогда, когда этого захочет Путин.

Ранее бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что неграмотная энергетическая политика украинских властей проводится в ущерб жителям Украины. По мнению политика, Киев, покупая российский газ в Европе, переплачивает за него значительные суммы, что в конечном счете сказывается на конечном потребителе внутри страны. Разница в цене компенсируется за счет населения, таким образом, украинцы становятся заложниками газовой политики президента Владимира Зеленского, отметил он.