Бесплатная парковка в Москве с 4 по 6 ноября 2021 введена в честь Дня народного единства

Парковка в Москве будет бесплатной с 4 по 6 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В честь Дня народного единства с 4 по 6 ноября парковка на любой улице Москвы будет бесплатной. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он отметил, что городские власти всегда делают парковки бесплатными в честь праздников.

- В честь Дня народного единства в этом году парковки будут работать без оплаты 4, 5 и 6 ноября. Прошу водителей быть внимательными, не отвлекаться за рулем и парковаться без нарушений, чтобы избежать аварийно-опасных ситуаций, — цитирует заммэра РИА Новости.

Бесплатными будут даже парковки, где тарифы составляют 380 рублей в час. Исключение — парковки с шлагбаумом.

Ранее Максим Ликсутов сообщил, что станция "Марьина роща" Большой кольцевой линии станет самой глубокой станцией крупнейшего метрокольца в мире. Планируется, что она будет достроена в 2022 году. По расчетам экспертов, после открытия станцией будут пользоваться около 20 тысяч человек в сутки. Открытие "Марьиной рощи" в составе Большой кольцевой линии позволит улучшить транспортную ситуацию для 67 тысяч москвичей, живущих в районе Марьина Роща. Более 50 тысяч горожан получат новую станцию в шаговой доступности.