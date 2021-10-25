В Эстонии непривитым от коронавируса запретили посещать общественные места Фото: GLOBAL LOOK PRESS

С понедельника, 25 октября, посещение общественных мест в Эстонии возможно только для вакцинированных от коронавируса, а также переболевших COVID-19 жителей. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Как сообщили в кабмине, с 25 октября в стране начали действовать новые ограничительные меры по борьбе с распространением коронавируса. Согласно принятому правительством решению, непривитых граждан даже при наличии негативного теста на коронавирус больше не будут допускать к посещению ряда общественных мест, в том числе в спортклубы, театры, кино, заведения общепита, спа и другие.

Кроме того, правительство Эстонии ужесточает требования к ношению маски. Посетителей без масок обязаны не пускать в торговые центры и магазины.

Ранее спикер эстонского парламента Юри Ратас заявил, что республика находится на грани катастрофы из-за распространения коронавирусной инфекции.

Вакцину от коронавируса в Эстонии сделали 781 105 человек, что составляет свыше 58 процентов населения страны, при этом 736 771 житель завершил курс вакцинации. Показатель заболеваемости COVID-19 за последние 14 дней составляет в стране 1 311 случаев на 100 тыс. человек.