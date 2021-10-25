Медианная зарплата в России выросла на 9,2% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За третий квартал текущего года медианная зарплата в России выросла на 9,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «СберИндекса» и «Работы.ру».

Медианная зарплата является показателем, при котором 50 процентов россиян получают меньше указанного значения, а другая половина - больше. Таким образом данный параметр указвает доход среднестатистического работника.

Как передает РБК, по данным исследования, наибольший рост продемонстрировала сфера информационных технологий и связи (13,5%). Кроме того, медианная зарплата значительно выросла в сфере финансов и страхования - 13,1%, сфере торговли - 12,9%, в гостиничном бизнесе - 12,8% и строительства - 12,5%. Небольшое падение специалисты наблюдают в сфере здравоохранения - минус 0,9%.

Напомним, ранее специалисты назвали сферы с самыми высокими темпами роста оплаты труда, среди них сельское, рыбное, лесное хозяйства, охота и рыбоводство, а также здравоохранение, образование, металлургическая и химическая отрасли.