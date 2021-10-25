Литовский политик подтвердил, что нарушил границу России

Мэр литовского города подтвердил, что нарушил границу России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мэр Клайпедского района Литвы Бронюс Маркаускас подтвердил информацию о том, что его задержали за нарушение границы России.

- Рыбак я хороший, а ориентировщик, оказывается, никакой... случайно пересек границу российского государства во время рыбалки в Куршском заливе. Меня арестовали и оштрафовали, — написал политик у себя в Facebook.

Также Маркаускас поблагодарил консульских работников и принес извинения.

Ранее пограничники Литвы сообщили, что литовский катер, на борту которого находились три человека, среди которых был Бронюс Маркаускас, 24 октября нарушил границу с Россией. Это произошло неумышленно. Позже министра иностранных дел Литвы по печати Витауте Шмайжите-Кулешене сообщила, что нарушители границы вернулись на родину. Возвращение на родину прошло благополучно. По ее словам, этому содействовали слаженные действия литовских служб - в частности, консулов, которые занимались вопросом.