В Госдуме поддержали идею популизации видеоигр, направленных на созидание

Депутат Олег Смолин считает, что часть вины за общую агрессивность российского интернет-пространства лежит на компьютерных играх Фото: Василий Вахрин

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин в беседе с RT рассказал, что поддерживает предложение популяризировать продвижение направленных на созидание компьютерных игр.

"Это хорошая идея, при условии, что найдутся люди, которые сделают компьютерные игры, направленные на созидание. Большинство компьютерных игр направлено на разрушение. Даже на международных соревнованиях - стрелялки, взятие крепости, и так далее", - рассказал он.

Депутат считает, что часть вины за общую агрессивность российского интернет-пространства лежит на компьютерных играх, так как у человека есть соответствующие инстинкты, которые в нём заложены.

Ранее в России предложили популяризировать продвижение компьютерных игр, направленных на созидание, а не пропагандирующих жестокость. С такой инициативой к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву обратился первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров, сообщает Life.ru

Накануне стало известно о мексиканских наркокартелях, которые занимались вербовкой детей через популярные онлайн-игры. Преступники предлагали им прослушивать полицейских за деньги, но обманывали и похищали, требуя выкуп, передает телеканал "360".