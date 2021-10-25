В России зарегистрирован новый максимум зараженных коронавирусом за сутки Фото: Александр ГЛУЗ

В России за минувшие сутки выявили 37 930 новых случаев заражения коронавирусом, что является максимальным показателем с начала пандемии. Такие данные в понедельник, 25 октября 2021 года, приводит Оперативный штаб по борьбе с пандемией.

Как уточняется в относительном выражении прирост новых случаев заражения COVID-19 составил 0,46 процента.

Напомним, несколько дней назад в стране был зарегистрирован максимум с начала пандемии по числу летальных исходов за сутки. В минувшую субботу, в России от коронавируса умерли 1 075 человек.

Как писал сайт kp.ru, за прошедшие 24 часа в стране также зарегистрировали 1 069 летальных исходов, а полностью выздоровели 20 690 человек. Таким образом, по состоянию на понедельник, 25 октября, общее число заразившихся COVID-19 за все время пандемии в России возросло до 8 279 573. Жертвами инфекции стали 231 669 человек, выздоровел 7 186 611 пациент.

Ранее вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости коронавирусом к декабрю текущего года. По словам специалист, скорее всего, наибольшее число заболевших COVID-19 будет фиксироваться в конце года.