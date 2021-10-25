В МИД заявили, что ждут от талибов* больше либерализма

Россия ожидает от талибов* большего либерализма Фото: REUTERS

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор Второго департамента Азии Министерства иностранных дел Замир Кабулов заявил, что Москва ожидает от талибов* большего либерализма по отношению к афганцам.

- Мы ожидаем от новых властей проявления большего либерализма, да, опираясь на свои культурно-религиозные традиции, но больше либерализма, — приводит слова дипломата РИА Новости.

Напомним, захватившие в Афганистане власть талибы* приветствуют слова российского лидера Владимира Путина о возможности исключения радикального движения "Талибан"* из списка террористических организаций. Об этом заявил пресс-секретарь афганского Министерства иностранных дел во временном правительстве Абдул Кахар Балхи. Он добавил, что после окончания войны радикалы стремятся к хорошим отношениям с международным сообществом.

*Запрещенная в России террористическая организация