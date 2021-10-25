Египетская армия объявила конкурс на название новой столицы страны

Новую столицу Египта начали строить в 2015 году и уже построили, но у города до сих пор нет имени. Фото: REUTERS

В Египте объявили конкурс на лучшее название для новой столицы страны. Организатор конкурса – египетские вооруженные силы, пишет ТАСС со ссылкой на официального представителя ВС этой страны Гариба Абдель Хафеза Гариба.

"В стремлении вооруженных сил использовать творческий потенциал египетского народа в национальных проектах и в рамках подготовки к открытию новой административной столицы инженерное управление ВС организует конкурс по выбору названия, герба, девиза и визуального стиля города», - написал представитель вооруженных сил Египта на своей странице в Facebook.

Победитель конкурса на лучшее название и девиз получит от $640 до $3 200, призы за лучший дизайн - от $1 920 до $6 400. Организаторы ждут в первую очередь заявок от молодых египтян.

Новую столицу Египта начали строить в 2015 году в 50 километрах от Каира. Предполагается, что туда переедут правительство и парламент, чиновники, работники госсектора, иностранные посольства. Всего новая столица рассчитана на проживание 6,5 млн человек и призвана разгрузить Каир. Безымянный город должны были торжественно открыть в 2020 году, но отложили это событие из-за пандемии. Предположительно, открыть новую столицу и выбрать для нее название успеют в 2022 году.

Несколько лет назад живо обсуждалось предложение построить с нуля новую столицу России. Идея не прижилась.