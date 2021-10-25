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Экономика25 октября 2021 12:08

Песков: правительство наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен

Представитель Кремля отметил, что инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура влияют на рост цен на продукты
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Правительство России наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен. Такое заявление в понедельник, 25 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что российские власти постоянно мониторят цены на продовольствие, однако есть еще инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура.

«Существуют действующие поручения кабинету министров. В рамках исполнения этих поручений в правительстве налажены постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен… Но, с другой стороны, есть ещё объективные процессы. Это и инфляционные процессы, которые, к сожалению, имеют место, неблагоприятная международная конъюнктура», - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Напомним, раннее производители круп в России предупредили торговые сети о повышении цен на гречку, овсянку и хлопья, указав на рост стоимости сырья и упаковки. Позже Минсельхоз РФ сообщил об обеспеченности рынка страны основными видами круп.