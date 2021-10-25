Кремль считает необходимым продолжить переговоры по поставкам газа с Молдавией Фото: REUTERS

Переговоры по поставкам газа в Молдавию необходимо продолжать, заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Позиция российской стороны, «Газпрома» предельно понятна, предельно проста. Это коммерческая позиция, которая включает в себя известные скидки. Надеемся, что разговор так или иначе будет продолжаться», – сказал пресс-секретарь президент РФ.

Как отметил Песков, российский лидер Владимир Путин не планирует никаких контактов с молдавскими властями по этому вопросу.

как писал сайт kp.ru, двухдневные переговоры России и Молдавии по газовой тематике закончились безрезультатно. Москва предлагала справедливую рыночную цену с дополнительной скидкой 25%, а Кишинев настаивал на цене в два раза ниже рыночной. В итоге есть риск, что после 1 ноября поставки газа из России в Молдавию прекратятся. К слову, из-за нехватки газа в Кишиневе временно потушили Вечный огонь на главном мемориале в республике.

Ранее официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявлял, что власти Молдавии самостоятельно создают кризис с поставками газа. По его словам, тело нынешнего долга страны составляет 433 миллиона долларов, если учитывать просрочки платежей - 709 миллионов долларов. При этом Куприянов сообщил, что власти страны не хотят признавать накопившийся долг и почему-то возмущены ценами на газ.