Кремль назвал меры поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии достаточными

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кремль и правительство отслеживают ситуацию, связанную с коронавирусной инфекцией в России, и полагают, что на данный момент меры поддержки бизнеса и граждан достаточны. Такое заявление в понедельник, 25 октября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ситуация, конечно, самым внимательным образом мониторится и администрацией, и в кабинете министров, потому что ситуация сложная. Все будут внимательно смотреть, как она будет дальше развиваться», - заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что на сегодняшний день существует перечень методов поддержки граждан, и это точечная поддержка, прежде всего рассчитанная на тех, у кого есть дети. Песков добавил, что были приняты и точечные меры поддержки для бизнеса, которые также работают.

Как писал сайт kp.ru, представитель Кремля также заявил, что правительство России наладило постоянно действующие механизмы по мониторингу роста цен, отметив, что российские власти постоянно мониторят цены, но есть еще инфляционные процессы и неблагоприятная международная конъюнктура.