Базу данных о недобросовестных импортерах и поставщиках собираются создать в России

Михаил Мишустин Фото: Михаил ФРОЛОВ

В России может быть создана специальная база данных о недобросовестных импортерах и поставщиках, которая поможет бороться с контрафактной продукцией. Такое заявление в понедельник, 25 октября, сделал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, открывая оперативное совещание со своими заместителями.

«Важно защитить наших граждан от некачественных товаров. Надо внимательно изучить вопрос создания базы данных недобросовестных производителей, импортеров, поставщиков и продавцов», - сказал он.

Напомним, ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров выразил обеспокоенность высокой долей контрафакта в сфере детских товаров, призвав срочно разработать меры для борьбы с контрафактной продукцией в данной сфере. Глава ведомства особенно отметил, что нарушений в этом сегменте больше всего.