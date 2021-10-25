Свыше 77 тысяч человек получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни

Более 77 тысяч человек получат по 50 тысяч рублей к годовщине открытия Дороги жизни Фото: REUTERS

Выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-й годовщине открытия Дороги жизни получат более 77 тысяч человек. Такое заявление сделали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты России.

«Указом президента в связи с 80-й годовщиной открытия Дороги жизни установлена единовременная выплата. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей. Средства будут выплачиваться в ноябре одновременно с пенсией», - сообщил глава ведомства Антон Котяков, слова которого приводит пресс-служба.

Уточняется, что единовременная выплата будет производиться вместе с выплатой пенсии органами, которые осуществляют пенсионное обеспечение россиян. При этом гражданам, которые получают две пенсии, единовременная выплата будет осуществляться территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР).

В соответствии с указом глав государства, средства получат граждане, награжденные медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», которые постоянно проживают на территории России, Эстонии, Латвии, Литвы, а также Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.